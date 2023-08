D'USA, Japan a Südkorea réckele wéinst den ëmmer méi grousse Spannunge mat China zesummen.

Bei engem Sommet zu Camp David si sech déi dräi Staaten iwwert ee Militärmanöver, dat all Joer soll sinn, an enk Consultatiounen eens ginn. D'USA, Japan a Südkorea wëllen deemno hir Zesummenaarbecht am Beräich Sécherheet ausbauen, dat sot den US-President Biden no engem Treffe mam japanesche Regierungschef Fumio Kishida an dem südkoreanesche President Yoon Suk Yeol zu Camp David bei Washington.

Biden: Nei Ära vu Partnerschaft

Der Erklärung vum Sommet no wëllen déi däi Staaten eng Hotline ariichten, fir Reaktiounen op Menacen ze beschwätzen. D'Kommunikatioun tëscht den dräi Länner soll erliichtert ginn. Dozou gehéieren am Joer Sommete vun de Staats- a Regierungscheffen, den Ausseministeren, de Verdeedegungsministeren an den nationale Sécherheetsberoder. Donieft huet ee sech fir eng méi enk Wirtschaftskooperatioun an e Fréiwarnsystem bei Liwwerenkpäss ausgeschwat.

Et wëllt ee sech och verstäerkt iwwert d'Rakéitentester an d'Cyber-Aktivitéite vun Nordkorea austauschen an d'Ofwier vu ballistesche Rakéiten ausbauen.

An dem Kontext huet den Joe Biden vun enger neier Ära vun der Partnerschaft geschwat. "Et geet hei net ëm een Dag, eng Woch oder e Mount, mä ëm Joerzéngten a Joerzéngte vun der Partnerschaft, déi mir opbauen." De Südkoreanesche President Yoon sot, Camp David géif als "en historeschen Uert an Erënnerung bleiwen".

Kritik u China, Protest aus Peking

Kritik gouf et vun den dräi Staatscheffen u China, deem säi Verhalen am südchineesesche Mier wier geféierlech an aggressiv.

Den Joe Biden huet awer betount, hie wéilt de chineesesche Staatschef Ji nach ëmmer am November begéinen. Do ass e Sommet virgesinn.

China hat am Virfeld vum Sommet Kritik geäussert. "Versich, verschidden exklusiv Gruppen a Cliquen ze forméieren, an eng Block-Konfrontatioun an d'Asien-Pazifik-Regioun ze bréngen, sinn onpopulär a wäerte sécherlech Wachsamkeet a Widderstand an den Länner aus der Regioun ausléisen", sou de Spriecher vum chineeseschen Ausseministère, Wang Wenbin.

China huet no enger kuerzer Visitt vum Vize-President aus dem Taiwan William Lai zu New York Militärübunge ronderëm Taiwan lancéiert. Et wier eng seriö mise en garde, heescht et vu Peking.

China wéilt domat den Eeschtfall prouwen, et hätt ee Patrullen an der Loft an um Mier an engem Exercice lancéiert. Dat fir d'Kapazitéit vun de Schëffer a Fligeren am Fall vun enger chineesescher Annexioun vun Taiwan ze testen. China reklaméiert Taiwan jo schonn zanter laangem fir sech a schléisst eng militäresch Annexioun net aus.