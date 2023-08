D'Bëschbränn a Kanada breede sech weider aus.

De Premier vu British Columbia, David Eby, huet elo fir déi komplett Provënz un der Pazifikküst den Noutstand deklaréiert, dat melle lokal Medien. Virdru waren eng ganz Partie Haiser a Wunnengen an der Ëmgéigend vu West Kelowna beim Séi Okanagan Lake vun de Flamen zerstéiert ginn. An der Stad liewe ronn 36.000 Mënschen. Fir d'Stad selwer gëllt scho méi laang den Noutstand. Och d'Stad Kelowna mat bal 150.000 Mënschen op der anerer Säit vum Séi ass vun de Bränn betraff.

An der ganzer Provënz goufen eng 15.000 Leit opgefuerdert, hiert doheem ze verloossen, fir ronn 20.000 Leit gëllt eng Evakuéierungswarnung.

Och d'Northwest Territories si vum Feier betraff. D'Awunner vun der Provënzhaaptstad Yellowknife si gezwongen, fir hiert Doheem ze verloossen. D'Evakuéierung vun de ronn 20.000 Awunner ass amgaangen. D'Pompjeeë beméie sech, fir den eenzege Wee aus der Stad eraus op ze halen. Deels ginn d'Leit och mat Fligeren evakuéiert. Offiziellen Informatiounen no goufe knapp 4.000 Mënschen ausgeflunn.

D'Stad huet e Freideg den Owend enger Geeschterstad geglach. Nodeems d'Awunner opgefuerdert gi waren, fir d'Stad bis an den Nomëtteg eran ze verloossen. Offiziellen Informatiounen no hu mëttlerweil 19.000 vun den 20.000 Awunner Yellowknife verlooss. Zu Alberta, wat iwwer 1.000 Kilometer vu Yellowknife ewech ass, goufen Evakuéierungszentren ageriicht, fir d'Leit opzehuelen.

Elo gëtt probéiert, fir mat verschiddene Mesuren d'Stad virun de Flamen ze schützen. Et gi Waasserwerfer opgeriicht, Gestrëpp gëtt geschnidden, Beem gi gehaen an en Netz mat Kontrollpunkte gëtt installéiert.

Sollt et net reenen, kéinten d'Flamen de Weekend Bezierker um Bord vun der Stad erreechen, sou d'Warnung vun der regionaler Ëmweltministesch, Shane Thompson.

D'Flamen, déi virun iwwer engem Mount duerch e Blëtzschlag ausgeléist gi waren, hu sech iwwert eng Fläch vun iwwer 1.670 Quadratkilometer ausgedeent.

Kanada kämpft zanter Méint mat Bëschbränn, déi gëtt et do och all Joer. Ma dëst Joer wier et déi bis ewell schlëmmste Saison zanter der Geschicht vum Land, sou déi kanadesch Autoritéiten. Dem Canadian Interagency Forest Fire Centres no ginn et landeswäit 5.700 Bränn op iwwer 137.000 Quadratkilometer. Dat entsprécht quasi der gesamter Fläch vu Griichenland inklusiv allen Inselen. Dëst Joer si ronn 14 Milliounen Hektar Bësch verbrannt, véier Mënsche sinn dobäi ëm d'Liewe komm.

Experte féieren dat op de Klimawandel zeréck. An de Provënzen am Weste vu Kanada ass et dem Ministère fir Ëmwelt a Klimawandel no zanter der Mëtt vum 20 Joerhonnert ëm 1,9 Grad Celsius méi waarm ginn.