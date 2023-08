Virun der Arrivée vum staarke Pazifik-Hurrikan "Hilary" sinn a Mexiko iwwer 18.000 Zaldoten an Alarmbereetschaft versat ginn.

Den Hurrikan "Hilary" wäert viraussiichtlech e Sonndeg an de fréie Moiesstonnen op der Hallefinsel Baja California op Land treffen, dat huet de mexikanesche Wiederdéngscht matgedeelt.

Och Südkalifornien an den USA misst sech op "liewensgeféierlech" Iwwerschwemmungen astellen, warnt den US-Hurrikanzentrum zu Miami. Den Hurrikan "Hilary" kéint fir méi Reen suergen, wéi do dat ganzt Joer erofkënnt. Am Géigesaz zu anere Regiounen an den USA ass een a Kalifornien net wierklech geüübt a Saache Schutz virun Hurrikanen.

Den Hurrikan war an de leschten Deeg méi staark ginn a gouf mëttlerweil als Hurrikan vun der Kategorie 4 (vu 5) agestuuft.