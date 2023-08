E Freideg den Owend koum et zu engem uergen Accident am Zentrum vu Köln.

An der Géigend vun der Lanxess-Arena sinn e Freideg den Owend géint 20 Auer eng Rei Autoe matenee kollidéiert. Wéi d'Police matgedeelt huet, waren 10 Autoen an den Accident involvéiert.

Engem aktuelle Bilan no goufe bei der Massekarambolage 14 Persoune blesséiert, si hunn alleguer missen an d'Spidol transportéiert ginn, dat huet e Spriecher vun der Police der Noriichtenagence AFP e Samschdeg matgedeelt. Zwou Persounen hu missen an der Klinick bleiwen, dorënner och den 28 Joer ale Mann, dee fir den Accident responsabel ass, sou de Policespriecher weider.

Éischten Erkenntnisser no solle de Mann mat héijer Vitess an aner Gefier gerannt sinn, déi deen Ament bei enger rouder Luucht gewaart hunn. D'Autoe goufen duerch d'Kollisioun deels massiv beschiedegt. Eng Persoun war an hirem Gefier ageklemmt ginn, ma konnt awer séier vun de Pompjeeë befreit ginn.

Bis 1.50 Auer e Samschdeg de Moien huet den Asaz op der Plaz gedauert.