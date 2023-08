Betraff sinn 2.800 Mataarbechter vun der Kantons-Police vu Bern.

Hacker ass et gelongen, d'Handydonnéeë vu Schwäizer Polizisten ze klauen. Et geet ëm Nimm an Nummeren.

Eng Sécherheetsfaille bei enger Applikatioun huet d'Attack méiglech gemaach. Dës App gëtt vun all de Poliziste genotzt.

Bis ewell geet een net vun enger Diffusioun am grousse Stil aus.

Wien hannert der informatescher Attack stécht, ass net gewosst.

Am Juli war een nach vun den zoustännegen Zerwisser fir Cybersécherheet gewarnt ginn, mä et war schonn ze spéit.