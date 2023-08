D'Feier op der Kanaren-Insel Teneriffa ass no ronn dräi Deeg nach ëmmer net ënner Kontroll.

D'Flamen hätte bis ewell zirka 5.000 Hektar Natur zerstéiert, dat huet de kanaresche Regierungschef Fernando Clavijo matgedeelt.

Ronn 300 Pompjeeë sinn am Asaz fir d'Flamen ze läschen. Um Samschdeg sollen nees 18 Läsch-Fligeren an Helikopteren an den Asaz kommen. Gutt 4.000 Mënsche goufen zanter dem Ufank vun de Bränn evakuéiert. An Turnhale goufen Noutinfrastrukturen ageriicht.

Wisou d'Feier ausgebrach ass, ass bis ewell net gewosst.

Dem Regierungschef Clavijo no handelt et sech wuel ëm een vun de schwéierste Bränn op Teneriffa an de leschte 40 Joer. D'Läschaarbechte sinn op Grond vum schwéier zougänglechen Terrain schwiereg. De Wand soll mëttlerweil nogelooss hunn, sou datt sech d'Feier net méi esou séier ausbreet.

Den Accès zu dem bei Touriste beléifte Vulkan Teide gouf sécherheetshallwer gespaart. De Brand huet soss weider keng Auswierkungen op déi touristesch Plazen.