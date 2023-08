Eng Ausernanersetzung op der "Säubrennerkirmes" zu Wittlich an Däitschland hat déidlech Suitten.

En 28 Joer ale Mann ass bei enger Messerpickerei op der "Säubrennerkirmes" déidlech blesséiert ginn, dat huet d'Police vun Tréier matgedeelt.

E Freideg den Owend hat d'Volleksfest an der Stad Wittlich am Krees Bernkastel-Wittlich ugefaangen. An der Nuecht op e Samschdeg koum et zum déidlechen Tëschefall. Um Samschdeg huet d'Police op der Plaz nach Spuere geséchert. De ganzen Dag iwwer wäerten nach Deeler ofgespaart bleiwen.

Éischten Erkenntnisser vun de Beamten no war kuerz no der Dot e Grupp vun zwee Männer an zwou Frae vun der Plaz vun de Faite fortgaangen. Ee vun de Männer soll eng bluddeg Blessur am Gesiicht gehat hunn, heescht et weider, méiglecherweis un der Stier. D'Enquête leeft an et ginn Zeie gesicht. Dës kënne sech bei der Kripo Tréier mellen.

Bei der traditioneller "Säubrennerkirmes" zu Wittlich, déi och all Joer Visiteuren aus dem Grand-Duché unzitt, hat een dëst Joer nees bis e Méindeg mat bis zu 100.000 Mënsche gerechent.

D'Kiermes geet nom Tëschefall weider, den traditionelle Cortège gouf awer ofgesot.