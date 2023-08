Am Norde vun der Ukrain gouf et eng russesch Attack mat Doudegen a Blesséierten.

Am Zentrum vun der Stad Tschernihiw ass eng Rakéit ageschloen. Dobäi gouf ënner anerem eng Uni an en Theater getraff. Ukrainesche Medien no gouf et op d'mannst 5 Doudeger a 37 Blesséierter, dorënner 11 Kanner.

D'ukrainesch Loftwaff huet - eegenen Aussoen no - 15 russesch Dronen erofgeschoss. Dës iranesch Flugobjete sollte weider Attacken an zentralen a westleche Regiounen duerchféieren, heescht et.

Den ukrainesche President Selenskyj ass iwwregens e Samschdeg a Schweden. Do sti Gespréicher mam Premier Kristersson um Ordre du jour.