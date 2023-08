Et goufen och eng Partie Leit blesséiert, dorënner zwee Pompjeeën.

D’Feier war géint 10 Auer um Samschdeg de Moien am néngte Stack vun engem Wunnhaus zu Ileausgebrach. Am Ganze ware bal 200 Sekuristen am Asaz, fir d’Flamen ënnert Kontroll ze kréien.