Dausende weider Mënsche si wéinst de Bëschbränn an der westkanadescher Provënz British Columbia zur Evakuéierung opgeruff ginn.

Déi entspriechend Consigne gëllt antëscht fir ronn 30.000 Awunner, dat huet d'Ministesch fir Katastropheschutz vun der Provënz British Columbia, Bowinn Ma, e Samschdeg matgedeelt. 36.000 weider Awunner vun der Provënz hätten d'Informatioun kritt, sech fir eng méiglech Evakuéierung bereet ze halen.

An der Provënz British Colubmia war e Freideg den Noutstand ausgeruff ginn. Besonnesch betraff vun de Bränn ass d'30.000-Awunner-Stad West Kelowna. Den Autoritéiten no ass do eng gréisser Zuel un Haiser verbrannt. De Luxushotel Lake Okanagan Resort, deen an der Vergaangenheet héichrangeg Politiker wéi déi brittesch Premierministesch Margaret Thatcher zu senge Gäscht gezielt huet, war eent vun de Gebaier, dat vun de Flamen zerstéiert ginn ass.

De kanadesche Premier Justin Trudeau huet der Regioun Hëllef vun der Regierung zougesot. Donieft hëllefe Pompjeeën aus Australien, Mexiko, Brasilien a Costa Rica wéi och aus dem Oste vu Kanada der westlecher Provënz bei der Bekämpfung vun de Flamen.

A Kanada ginn et aktuell iwwer Dausend Bëschbränn, iwwer 370 dovunner a British Columbia. An den Northwest Territories, wou d'Autoritéiten iwwer 230 Bränn zielen, gouf d'Stad Yellowknife mat hire ronn 20.000 Awunner an de leschten 48 Stonne bal komplett evakuéiert.

Nodeems staarke Wand d'Bëschbränn a Richtung Yellowknife ugedriwwen hat, huet sech e Samschdeg d'Situatioun entspaant, nodeems duerch Reen d'Temperaturen erofgaange sinn.

Allerdéngs géing "e bësse Reen net bedeiten, datt et sécher ass, fir nees Heem ze goen", sou d'Warnung vum Ëmweltminister vun den Northwest Territories, Shane Thompson, e Samschdeg den Owend op enger Pressekonferenz. "Och wann d'Feier op der Uewerfläch net siichtbar ass, ass et aktiv a riseg", sou nach den Thompson.

A Kanada sinn dëst Joer bis ewell ronn 14 Milliounen Hektar Land verbrannt.