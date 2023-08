De Pazifik-Hurrikan "Hilary" huet sech um Wee a Richtung Mexiko an USA zu engem Stuerm vun der Kategorie eent vu fënnef ofgeschwächt.

An awer wäert et an den nächste Stonnen zu ganz staarkem Reen am Nordweste vu Mexiko kommen, sou d'Warnung vum mexikanesche Wiederdéngscht. Laanscht d'Pazifikküst vun Nordmexiko huet den Hurrikan scho vill Reen an Iwwerschwemmunge mat sech bruecht. Dobäi soll ee Camionschauffer ëm d'Liewe komm sinn, dat huet d'Zeitung "El Universal" gemellt.

Och un der Südwestküst an den USA preparéiert ee sech op de Stuerm. Meteorologe ginn dovunner aus, datt sech den Hurrikan "Hilary" zu engem tropesche Stuerm ofschwächt, bis en a Südkalifornien ukënnt.