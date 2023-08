Wat ass d'Zil vum russesche Krich an der Ukrain? Iwwert déi Fro gëtt zanter dem Ufank vum Krich vill diskutéiert.

Bis ewell huet et geheescht, Russland wéilt déi Gebidder zeréckerueweren, déi an der Verfassung stinn: Dat wieren d'Krim an d'Gebidder Luhansk, Donezk, Saporischschja an Cherson.

Elo schreift de Vize-president vum russesche Sécherheetsrot a fréiere President, Dmitri Medwedew, op Telegram, et wéilt een d'Ukrain komplett zerstéieren, bis näischt méi iwwreg bleift an alles ënnert russesch Kontroll bréngen. De Weste géif sech iergendwann aus dem Krich zeréckzéien, ma fir Russland wier et e "Selbsterhaltungskrieg", och wann dee Joerzéngten dauere sollt. Entweder si oder mir, schreift de fréiere President dozou.