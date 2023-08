Am Nordoste vu Griichenland ass e grousse Bëschbrand weider ausser Kontroll.

D'Flamen si mëttlerweil an den Dierfer an der Regioun vun der Hafestad Alexandroupolis ukomm an hunn Haiser a landwirtschaftlech genotzt Flächen zerstéiert, dat hunn déi lokal Autoritéite matgedeelt.

"Et war eng ganz schwiereg Nuecht", sou de Buergermeeschter vun Alexandroupolis, Giannis Zamboukis. Aacht Dierfer an der Géigend vun der Stad goufen evakuéiert. D'Feier war e Samschdeg aus onbekannte Grënn ausgebrach.

Uechter Griichenland ginn et weider kleng Bränn. An der Géigend vun der Metropol Thessaloniki huet et e Samschdeg am Nomëtteg gebrannt. Betraff war d'Gemeng Langadas. Weider, bis ewell kleng Bränn, ginn et och nach an aneren Deeler vum Land.

Och op Teneriffa kämpfen d'Pompjeeën aktuell géint e grousse Bëschbrand.