Den neie Mann un der Spëtzt vum Niger, Abdourahamane Tiani, wëllt eng Iwwergangsregierung schafen.

Dës soll "net méi laang wéi dräi Joer" am Amt bleiwen. Virdru wéilt hie bannent 30 Deeg een "ëmfaassenden Dialog" ofhalen an dobäi all d'Nigrer konsultéieren, dat sot den De-facto-President, Abdourahamane Tiani, op der staatlecher Tëlee.

Dorop opbauend wéilt een eng nei Verfassung an d'Liewe ruffen, sou nach den Tiani. De Chef vun der Militärjunta huet betount, datt d'Decisiounen "ouni Amëschung vu baussen" getraff géife ginn.