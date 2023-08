17 weiderer goufe blesséiert, wéi déi lokal Police der däitscher Presseagence matgedeelt huet.

D'Accident ass um Sonndeg de Moie geschitt, wéi de Bus um Wee fir an d'Haaptstad Islamabad mat engem Liwwerwon kollidéiert ass. Ëmmer nees kënnt et am Pakistan wéinst schlechte Sécherheetskrittären zu uerge Stroossenaccidenter.