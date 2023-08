Nom Militär-Coup am Niger ass d'Situatioun am Land alles anescht wéi stabel. D'Putschisten aus de Reie vum Militär sinn um Pouvoir.

Situatioun am Niger / Reportage Roy Grotz

Dee legitim gewielte President Bazoum ass mat senger Fammill weider ënner Hausarrest, am Grupp vun den Ecowas-Länner gëtt sech souguer op eng méiglech militäresch Interventioun preparéiert. Mir schwätzen am Kontext vum Niger ëmmerhin vun engem Partnerland vun der Lëtzebuerger Kooperatioun. Wat sinn d'Enjeuen?

De Putsch vun der Militärjunta vum 26. Juli ass aktéiert. Eng nei Regierung ass en Place, mat engem ziville Premierminister a senger Ekipp. D'Spannungen am Sahel-Land sinn awer spierbar. Et vergeet keen Dag ouni Manifestatiounen an de Stroosse vun Niamey. Déi Manifestanten demonstréieren allerdéngs net géint, mä fir d'Militär.

Dat schéngt op den éischte Bléck villäicht bizar, mee d'Leit am batteraarmen Niger hunn es sat mat der Politik a gesinn am President Bazoum de verlängerten Aarm vun der franséischer Ex-Kolonial-Muecht, sou dass et u sech begréisst gëtt, dass lo en neie Wand duerch d'Sahel-Land bléist. De Generol Tiani, deen hannert dem Putsch stécht, huet dann och d'Transitiouns-Period vun 3 Joer genannt, ier dann eng komplett zivil Regierung nees soll un der Muecht sinn. Annoncéiert goufen 30 Deeg vum nationalen Dialog.

Dëse gesinn d'Länner aus dem Ecowas-Grupp awer méi wéi kritesch, well d'westafrikanesch CEDEAO-Länner jo weider vun enger méiglecher militärescher Interventioun schwätzen, wann den Dialog zu kengem Succès féiert an de President Bazoum net fräigelooss gëtt. D'Situatioun ännert deemno vun Dag zu Dag. Et ass dann och ze einfach, den Niger als en enclavéierte Wüüstestaat ze reduzéieren, deen offiziell als äermst Land vun der Welt gëllt. Mä d'Gefor vun dschihadistesche Menacë mat hiren totalitären Iddien ass natierlech absënns an dëser Regioun vum Sahel imminent Do derhannert stiechen d'Gruppe vum IS an Al-Kaida.

Mä wat bedeit d'Situatioun fir d'Aarbecht vun ONG'en an dem Lëtzebuerger Staat? Bis dato ass just op bilateralem Niveau tëschent der Lëtzebuerger Kooperatioun an Niamey eng eescht finanziell Repercussioun ze spieren, well d'Suen, déi sollen an d'Kooperatiounsprojete fléissen, agefruer goufen. All Fongen, déi fir EU an UNO-Agencen dediéiert sinn, fléisse weider, dat selwecht gëllt och fir d'Aarbecht vum Grapp-Voll vun de Lëtzebuerger ONG'en, déi weider am Niger aktiv bleiwen an all hir Projete besonnesch an der Educatioun, der Santé an der Ënnerstëtzung vu Mammen, Kanner a Frae weiderféieren.

Wéi an all Krich a Konflikt ass et d'Zivilbevëlkerung, déi ënnert de Muecht-Fantasië vun deenen um Pouvoir muss leiden, egal op dat an der Ukrain oder eeben am Niger de Fall ass, ee Land, dat déi véiert westafrikanesch Natioun ass, déi zanter 2020 e Coup d'Etat huet missen erliewen, genee wéi am Burkina Faso, Mali a Guinea.

Net méi spéit wéi de Moien huet dann och UNICEF-Lëtzebuerg gemellt, datt iwwer zwou Millioune Kanner am Niger urgent humanitär Hëllef bräichten. Dëst si Kanner, déi carrement wéinst Ënnerernierung riskéieren ze stierwen, respektiv well se net kënne geimpft oder medezinesch traitéiert ginn.

Schold dru si Stroum-Coupuren duerch déi d'Chaîne du froid ënnerbrach gëtt a Vaccine riskéieren ëmzegoen, respektiv d'Blockagë vu Containere mat Hëllefsgidder, déi net an den Niger eragelooss ginn.