Wéinst dem Mord u 7 Puppelcher an dem Mordversuch bei 6 weideren, muss d'Ex-Infirmière aus Groussbritannien fir de Rescht vun hirem Liewen an de Prisong.

E Méindeg huet de Riichter d'Strofmooss vun der Lucy Letby bekannt ginn. Nom Mord u 7 Bëbeeën an dem Mordversuch bei sechs weidere Kanner gouf déi 33 Joer al Fra vum Geriicht zu Manchester zu der Héchststrof verurteelt. Anescht wéi an anere Länner komme Mënschen, déi a Groussbritannien zu liewenslaangem Prisong verurteelt goufen, ni méi nees fräi.

"Dir hutt op eng Aart a Weis gehandelt, déi den normale mënschlechen Instinkter, Puppelcher ze fleegen an ze betreien, komplett widdersprécht", huet de Riichter d'Decisioun begrënnt. Et hätt sech ëm e "grousse Vertrauensbroch" gehandelt.

Domat ass d'Lucy Letby déi véiert Fra a Groussbritannien, déi zu der "whole life order" genannter Héchststrof verurteelt gouf. Zwou dovu sëtzen am Prisong, eng ass am Prisong gestuerwen.

Eréischt e Freideg hat e Jury déi fréier Infirmière wéinst de Morden an de Mordversich verurteelt. An zwee Fäll gouf si fräigesprach, an zwee weidere konnt sech de Jury net op eng Decisioun eenegen. Déi verurteelt Brittin huet bis zu lescht hir Onschold betount a refuséiert beim Urteelt dobäi ze sinn. Et ass déi schwéiert Mordserie u Puppelcher an der rezenter brittescher Geschicht.