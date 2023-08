De fréieren amerikanesche President an 18 weider Ugeklote ware jo wéinst Walverschwörung ugeklot ginn an et goufen Haftbefeeler ausgestallt.

Déi Ugekloten haten en Ultimatum bis e Freideg, fir sech den Autoritéiten zu Atlanta ze stellen.

Et ass eng Kautioun vun 200.000 Dollar festgeluecht ginn. Den Donald Trump huet via seng Social-Media-Plattform "Truth Social" matgedeelt, hie géif en Donneschdeg op Atlanta reesen, fir sech vun der "lénksradikaler" Procureur Fani Willis verhaften ze loossen. Si géif a strikter Koordinatioun mam Justizministère vum Joe Biden schaffen, esou den Trump weider. Eng Jury hat zu Atlanta decidéiert, dass sech den Trump viru Geriicht veräntwerte soll, wéinst senge Versich, den Ausgang vun der Presidentewal 2020 am Georgia beaflosst ze hunn.

De 77 Joer alen Trump gouf an 13 Punkten ugeklot. Grondlag ass ënnert anerem e Gesetz fir de Kampf géint dat organiséiert Verbriechen. Ënnert den Ugeklote sinn och 18 weider Verdächteg, dorënner säi fréiere Stabschef am Wäissen Haus, de Mark Meadows, an den Affekot Rudy Giuliani. Et ass elo schonn déi 4. Plainte géint den Donald Trump. Dass e fréiere President virun Geriicht kënnt, ass jo eng Première an der Geschicht vun den USA.