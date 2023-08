Kuerz no senger Landung zu Bangkok en Dënschden ass de Politiker un d'Geriicht iwwerstallt a verurteelt ginn. Seng Prisongsstrof kéint awer kuerz ausfalen.

Vun 2001 bis 2006 war de 74 Joer ale Entrepreneur a Milliardär an Thailand un der Muecht, ier e vum Militär gestierzt gouf. 2008 gouf en du wéinst Muechtmëssbrauch an Absence ugeklot an zu enger Prisongsstrof vun 8 Joer verurteelt, fir dëser ze entgoen, ass hien awer an d'Ausland geflücht.

Dem Shinawatra seng Duechter hat säi Retour schonn e Samschdeg annoncéiert. En Dënschden ass hien dunn zu Bangkok gelant, wou e vun honnerte Supporteren empfaange gouf. Kuerz duerno gouf e vun den thailänneschen Autoritéiten op d'Geriicht bruecht, wou seng Prisongsstrof confirméiert gouf.

Experte ginn awer net dovunner aus, datt hien dës vollstänneg ofsëtze wäert. An Thailand kënne Verurteelter, déi méi al wéi 70 sinn nämlech Sursis oder eng kinneklech Amnestie kréien.

Ausserdeem gëtt en Dënschdeg am thailännesche Parlament no méintelaangem hin-an-hier och doriwwer votéiert, ob de Srettha Thavisin, Member vum Shinawatra senger Pheu-Thai-Partei, Ministerpresident soll ginn. Méiglech ass dowéinst also och, datt en Deal fir eng Begnodegung vum Shinawatra ausgehandelt gëtt, falls déi vun him gegrënnt Partei an Thailand nees un d'Muecht kënnt.