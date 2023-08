Déi spuenesch Police konnt Ufank August zesumme mat Europol 700 Kilo Kokain um Wee op d'Kanaresch Insele saiséieren.

Donieft wieren och Kroatien, Italien a Serbien un dëser Operatioun bedeelegt gewiescht, bei där duerno och 4 Leit konnte verhaft ginn. D'Schëff wier ënnert dem Fändel vu Polen ënnerwee gewiescht an hätt zanter Mäerz ënner Observatioun mat Verdacht op Drogeschmuggel vu Südamerika a Richtung Europa gestanen.

D'Crew vum Schëff, notamment e Member vun der italieenescher Mafia Ndrangheta an e Kroat vum sougenannte Balkan-Kartell hätte ganz héich Liewensstandarde gehat, ouni awer eng professionell Aktivitéit gehat ze hunn, ausser nom Schëff ze kucken. Dat huet d'Beamte wuel stutzeg gemaach. D'Schëff hätt dunn ëmmer onreegelméisseg Faarte gemaach op eng isoléiert Plaz am atlanteschen Ozean. Do konnt den 2. August dann d'Schëff kontrolléiert an déi 700 Kilo Kokain saiséiert ginn.