Zu Nîmes a Südfrankräich ass e Méindegowend e Bouf vun 10 Joer an engem Auto erschoss ginn. Och de Chauffer vum Auto, säi Monni, gouf blesséiert.

Geschitt ass dat Ganzt am Quartier Pissevin, dee besonnesch vum illegalen Drogenhandel betraff ass. Wéi et vum Parquet heescht, wier déi betraffe Famill "a kengster Weis" mam Drogemilieu oder aneren illegalen Aktivitéite verbonnen. D'Affer wieren einfach "zur falscher Zäit op der falscher Plaz gewiescht". D'Schéisserei selwer soll awer definitiv a Relatioun mat Drogekriminalitéit stoen.

Medieberichter no, déi sech op Sourcë bei der Police bezéien, soll et sech bei den Täter ëm e Grupp vun op d'mannst 4 Leit handelen. Réischt e Sonndeg ass am Quartier e Jong vu 14 Joer blesséiert ginn, nodeems aus engem Auto op e geschoss gouf. Deemno ass et méiglech datt den e Méindegowend attackéierten Auto, mam Gefier vun den Täter vun e Sonndeg verwiesselt gouf.

Nieft dem Jong vun 10 Joer, dee réischt méi spéit am Spidol u senge Blessure verscheet ass, ass och de Monni, deen um Chaufferssëtz souz, blesséiert ginn. Hien huet awer iwwerlieft a befënnt sech och net e Liewensgefor. E weidert Kand vu 7 Joer, dat um Récksëtz souz, ass net blesséiert ginn.