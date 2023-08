An der Belsch gouf et en déidlechen Accident, eventuell well eng Stroossebarrière geréckelt gouf. Dat mellt ënner anerem de belschen RTL.

Bei Tournai ass en 29 Joer alen Automobilist en Dënschdeg den Owend am Däischteren an e Chantier gerannt. Hie krut net méi gebremst. De Chauffeur war dout op der Plaz. De Fils vu 6 Joer huet iwwerlieft an huet ëm Hëllef geruff, wéi d'Secouristen op d'Plaz koumen. De Pompjeeën no goufe bei der Opfaart virum Chantier d'Barrièrë wuel bewosst opgemaach an op d'Säit gezunn. Méi Automobiliste wieren esou op d'Autobunn eropgefuer, obwuel dës gespaart war. Eng Confirmatioun vun der Police, datt dat sech sou ofgespillt huet, gëtt et bis ewell awer net.