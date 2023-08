Et ass den éischten amerikanesche President mat engem "Mugshot", also enger offizieller Policefoto. E kuerze Rendez-vous, deen an d'Geschicht wäert agoen.

Den Donald Trump huet sech am Prisong vun Atlanta den Autoritéite vum Bundesstaat Georgia gestallt, wou hie jo wéinst versichtem Bedruch bei de Presidentewalen 2020 a méi spezifesch wéinst Reprochë vun Erpressung a Verschwörung ugeklot ass.

Seng perséinlech Donnéeë goufen opgeholl an et gouf eng offiziell Foto gemaach. An du konnt den Donald Trump géint eng Kautioun an Héicht vun 200.000 Dollar, also ëmgerechent 185.000 Euro, no 20 Minutten nees trëppelen.

De Republikaner ass dunn nees zeréck op de Fluchhafe gefuer, wou hie virun der versammelter Press nach eemol deklaréiert huet, dass et een trauregen Dag fir Amerika wier. Dëst hätt ni passéieren dierfen, well hien d‘Recht gehat hätt, fir d‘Walen ze kontestéieren. Duerno huet hie sech no 2 Joer Abstinenz vun der Plattform X, fréier Twitter, gemellt a seng Policefoto offiziell gepost mam Ënnertitel "Election Interference – Never Surrender". Iwwersat "Wal-Beaflossung. Ni opginn".

Och de fréiere Buergermeeschter vun New York an Affekot vum Donald Trump, de Rudy Giuliani an de Stabschef vum fréieren US-President am Wäissen Haus, de Mark Meadows, hu sech der Police zu Atlanta gestallt.