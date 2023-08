D'Atomzentral Cattenom huet en Donneschdeg bei der zoustänneger Nuklear-Autoritéit e signifikative Sécherheets-Evenement gemellt.

De Virfall gouf als Niveau 1 klasséiert, et handelt sech also ëm en Incident vun der nidderegster vu siwe méigleche Stufen.

Zanter Enn Mee ass d'Produktiounsunitéit 1 vum Atomkraaftwierk Cattenom an engem geplangten Arrêt. An där Zäit si Maintenanceaarbechten duerchgefouert ginn. Um Reakter 3 waren am Mäerz kleng Rëss entdeckt ginn, Mëtt Abrëll konnt deen awer nees un d'Netz goen.

Elo wou d'Produktiounsunitéit 1 geschwënn nees un d'Netz goe soll, ginn an deem Kader eng Rei Tester gemaach, fir sécher ze goen, datt d'Material funktionell ass an den Normen entsprécht.

Am Kader vum Redemarrage vun der Produktiounsunitéit 1 gouf e Problem bei engem Diesel-Noutstroum-Aggregat festgestallt. En elektronesche Problem war d'Ursaach, heescht et vum Bedreiwer EDF.

Wärend de Reparatur-Aarbechte goufen zwee weider Dysfonctionnementer constatéiert an dofir konnt een zäitlech gesinn d'Reegele vun der Remise en Conformité net anhalen, heescht et.

Well een deemno déi technesch Exploitatiouns-Spezifikatiounen net respektéiert huet, huet de Virfall als Sécherheets-Evenement bei der ASN misste gemellt ginn.