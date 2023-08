D'Drogen, déi aus dem Ecuador sinn, goufen e Mëttwoch am Hafe vun der südspuenescher Stad Algeciras an engem Killcontainer mat Banannekëschten entdeckt.

D'Autoritéiten a Spuenien hunn eegenen Informatiounen no eng Rekordquantitéit vun 9,5 Tonne Kokain confisquéiert. Et wier déi "bis ewell gréisste verstoppte Kokaincharge", déi a Spuenien séchergestallt gouf, sou déi spuenesch Police an déi spuenesch Douane e Freideg.

D'Drogen, déi aus dem Ecuador sinn, goufen deemno e Mëttwoch am Hafe vun der Stad Algeciras an engem Killcontainer mat Banannekëschten entdeckt.

An enger gemeinsamer Erklärung hunn d'Douane an d'Police vun engem "beispilllose Schlag géint eng vun de weltwäit gréisste kriminellen Organisatiounen am Kokainhandel" geschwat. Ëm wéi eng Organisatioun et sech dobäi handelt, gouf net gesot.

Als Empfänger waren deemno déi wichtegst kriminell Netzwierker an Europa virgesinn: An der Charge wieren d'Logoe vu méi wéi 30 europäesche kriminelle Gruppe fonnt ginn, heescht et nach an der Matdeelung.