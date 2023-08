Op béide Säite vum Panamakanal hu sech 126 Frachter gestaut, dat sinn der knapp 40 Prozent méi wéi an normalen Zäiten.

De Grond fir de Stau ass, dass wéinst der Dréchent net esou vill Schëffer duerch de Panamakanal kënne fueren. D'Waardezäit läit aktuell bei néng bis eelef Deeg, dat hunn déi Responsabel vum Kanal matgedeelt.

De ronn 80 Kilometer laange Kanal verbënnt a Mëttelamerika den Atlantik mam Pazifik. Pro Joer passéiere ronn 14.000 Schëffer d'Waasserstrooss, knapp sechs Prozent vum Welthandel ginn duerch hien ofgewéckelt.

An de leschte Méint ass de Waasserpeegel am kënschtleche Gatun-Séi am Panamakanal duerch wéineg Reen an héich Temperaturen erofgaangen, wat Auswierkungen op de Betrib vum Kanal huet. D'Zuel vun de Schëffspassage pro Dag hat misse vun 38 op 32 erofgesat ginn. Och de maximalen Déifgang, mat deem d'Schëffer de Kanal passéieren dierfen, gouf erofgesat. Dës Mesuren hunn Auswierkungen op déi global Liwwerketten an erhéijen d'Präisser beim Welthandel.

Ënner normalen Ëmstänn waarde bis zu 90 Schëffer op de Passage duerch de Kanal.