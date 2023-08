D'Autoritéiten op der Hawaii-Insel Maui hunn d'Nimm vun 388 no den uerge Bëschbränn nach vermësste Mënsche publizéiert.

Op der vum FBI zesummegesate Lëscht stéingen nëmme Mënschen, deenen hire kompletten Numm gepréift gi wier a bei deenen de Kontakt zu engem bestoe géif, dee si als vermësst gemellt hätt, dat huet de Bezierk Maui County matgedeelt.

Et géif eng weider Lëscht mat 1.000 bis 1.100 Nimm ginn, bei deenen dës Confirmatiounen nach feele géingen respektiv net komplett wieren.

Bei den uerge Bëschbränn viru gutt zwou Woche waren op der Hawaii-Insel Maui iwwer 100 Mënsche gestuerwen. De Bezierk geet mëttlerweil juristesch géint de lokalen Energieliwwerant vir. Hawaiian Electric hat trotz Warnungen net de Stroum ofgeschalt.

D'Feier op Maui hätt iwwer 2.200 Gebaier zerstéiert an e geschätzte Schued vun iwwer 5,5 Milliarden Dollar verursaacht, heescht et an der Uklo. De Bezierk freet elo Schuedenersatz an net genannter Héicht. Et ginn och Kloe vun Awunner géint Hawaiian Electric.