Nom Fligerongléck a Russland, bei deem de Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin déidlech verongléckt soll sinn, hu russesch Enquêteuren d'Blockboxen elo fonnt.

Fir d'Identitéit vun den zéng Doudesaffer ze klären, géifen d'Läichen den Ament genetesch ënnersicht ginn, mellt déi russesch Enquêtëkommissioun via Telegram.

E Mëttwoch war de Privatfliger aus bis ewell onbekannte Grënn erofgefall. Déi zéng Leit am Fliger waren dobäi ëm d'Liewe komm. Den Autoritéiten no stoung de Wagner-Chef Prigoschin op der Passagéierlëscht. Zanter dem Ongléck gëtt et vill Spekulatiounen, ob et sech ëm een Attentat op de Chef vum Söldner-Grupp kéint gehandelt hunn an ob de Prigoschin och wierklech dout ass.