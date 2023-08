Donieft huet en erkläert, datt d'Ukrain d'Infrastruktur preparéiere géif. Sou géife Piloten an Ingenieuren fir d'Ausbildung an d'USA geschéckt ginn.

Do géife se virop Englesch-Coursen kréien an dann e Fluch-Training. Holland, Dänemark an Norwegen haten annoncéiert, der Ukrain F-16 Kampffligeren ze liwweren.