Taiwan huet mat eegene Fligeren, Schëffer a Rakéitesystemer reagéiert, heescht et vum Verdeedegungsministère.

Dem taiwanesche Verdeedegungsministère no sinn an de leschte 24 Stonnen 9 Marineschëffer an 32 Fligeren entdeckt ginn, déi zum Deel d'de-facto-Grenz am Mier vun der Insel Taiwan iwwerschratt hunn.

Dës Woch haten d'USA nach ugekënnegt, dem Taiwan technesch Systemer fir F16-Kampfjets verkafen ze wëllen. Déi chineesesch Regierung huet dat als grave Amëschung a perséinlech Ugeleeënheeten kritiséiert. Peking erkennt den Inselstaat Taiwan nämlech net als onofhängegt Land un.