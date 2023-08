Eng Persoun, déi probéiert huet wärend der Zuchfaart en Téi ze kachen, huet de Brand ausgeléist, heescht et vun engem Spriecher op der Plaz.

Op d'mannst 9 Persoune si beim Brand ëm d'Liewe komm, iwwerdeems genee sou vill Leit blesséiert goufen.

Verschidde Medie mellen, dass d'Passagéier eng Gasfläsch an den Zuch geschmuggelt hätten, déi du beim Benotzen explodéiert wier.

Indien huet de gréissten Zuchreseau op der Welt an et kënnt ëmmer nees zu gréisseren Accidenter. Am Juni sinn iwwert 280 Persoune bei der Kollisioun vun 3 Zich ëm d'Liewe komm.