Am Kader vun den Déifställ gouf ee Mataarbechter entlooss. D'Police confirméiert, datt ee Mann verhéiert gouf. Festname goufen et bis ewell awer nach keng.

Nodeems Mëtt August bekannt gouf, datt aus dem British Museum ënnert anerem Bijouen an Glaskonscht aus 15. Joerhonnert viru Christus bis zum 19. Joerhonnert no Christus geklaut gouf, huet de Virsëtzende vum Kuratorium vum Musée elo eng Aschätzung ofginn, wéi vill Stécker kéinte geklaut gi sinn.

Eng 2.000 onersetzbar Géigestänn kéinte betraff sinn. "Awer ech muss soen, dass dat eng ganz virleefeg Zuel ass", esou den George Osborne der BBC géigeniwwer. "Mir hunn domat ugefaangen, eng Rei vun de geklaute Géigestänn sécherzestellen, wat ee Gléck am Ongléck ass", esou den Osborne weider.

Bei de geklaute Géigestänn géif et sech ëm Objeten handelen, déi net ëffentlech ausgestallt waren. Dem Osborne no hätt de British Museum kee kompletten Inventar vu senger Sammlung gehat. Een Onéierlechen dee gewosst hätt, wat alles nach net katalogiséiert war, hätt also ee grousse Virdeel gehat. D'Katalogiséierung vun der Sammlung, déi den Ament scho leeft, misst nach méi séier viru gedriwwe ginn.

E Freideg war den Direkter vum British Museum, den däitsche Konschthistoriker Hartwig Fischer, zeréckgetrueden. Hie géif d'Verantwortung dofir iwwerhuelen, datt hien op Hiweiser vun Déifställ am Musée, déi schonn 2021 gemellt goufen, "net esou ëmfaassend wéi néideg" reagéiert hätt.