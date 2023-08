Vun der Weltraumgare um Cape Canaveral zu Florida sinn e Samschdeg véier Astronauten a Richtung international Weltraumstatioun ISS gestart.

Si si géint hallwer 10 Lokalzäit gestart a soll no knapp 24 Stonnen un hirem Zil eng 400 Kilometer iwwert der Äerd undocken. Um Start bedeelegt waren d'NASA a SpaceX.

D'Crew besteet aus enger Amerikanerin, engem Dän, engem Japaner an engem Russ. Si sollen deen aktuellen Equipage op der ISS ofléisen a sechs Méint do bleiwen, fir wëssenschaftlech Experimenter ze maachen.

Fir d'US-Astronautin Jasmin Moghbeli an de russesche Kosmonaut Konstantin Borissow ass et déi éischt Missioun am Weltall. Zanter vum Ufank vum Krich an der Ukrain ass déi international Raumstatioun ISS eng vun deene wéinege Beräicher, an deene Russland an d'USA nach zesummeschaffen.