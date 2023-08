Op der franséischer A7 am Département de la Drôme koum et e Samschdeg de Moien zu engem déidlechen Accident.

Franséische Medien no hätt ee jonkt Meedche vun 11 Joer net iwwerlieft. Den Accident ass géint 5 Auer op der Autobunn op der Héicht vun Saint-Paul-Trois-Châteaux a Richtung Marseille geschitt, dräi Autoe waren implizéiert. Wéi FranceBleu mellt, wieren dem verstuerwene Meedche seng Eltere schwéier blesséiert ginn. Siwe weider Leit wiere verletzt ginn.

Éischten Informatiounen no hätt een Automobilist aus der Regioun ëm Paräis op der Pannespuer gestanen a wollt sech vun do aus nees an de Verkéier integréieren, wou een Auto mat Lëtzebuerger Placken dem Won net méi konnt auswäichen. Een zweeten Auto mat Lëtzebuerger Kennzeechen, deen deem éischte wuel hannendru gefuer wier, wier dunn och nach mat den accidentéierte Ween kollidéiert.

FranceBleu no sollen d'Meedchen, dat den Accident net iwwerlieft huet, a seng Elteren am éischten Auto mat Lëtzebuerger Immatrikulatioun gesat hunn. Et géif sech ëm eng Famill mat portugiseschen Originnen handelen. D'Mamm wier mat engem Helikopter an ee Spidol zu Nîmes bruecht ginn an och de Papp wier schwéier blesséiert. En zweet Kand, dat mat am Won souz, wier iwwerdeems just liicht blesséiert ginn. D'Autobunn war bis 8.45 Auer gespaart.

Déi Lëtzebuerger Police kritt an esou Fäll üblecherweis eng Matdeelung vun de franséische Kolleegen. Bis elo wieren awer nach keng Informatiounen agaangen, esou e Spriecher vun der Police e Samschdeg am Nomëtteg, esou datt och nach keng weider Detailer kéinte matgedeelt ginn.