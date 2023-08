De Mann ass mat engem Stuermgewier an enger Pistoul an e Buttek eragaangen an huet do zwee Männer an eng Fra erschoss, éier e sech selwer erschoss huet.

Dat ganzt war an der Géigend vun der Eward Waters University, wou haaptsächlech afroamerikanesch Studente sinn. Der Police no hat hien et eendeiteg op Leit vun däischterer Hautfaarf ofgesinn a schwätzt vun engem Haassverbriechen. Op enger vu senge Waffen war och en Hakekräiz drop gemoolt. Den Täter hat säi Rassismus schrëftlech an engem Manifest festgehalen, heescht et. De Sheriff Waters sot op der Pressekonferenz, dass ee géif wëssen, dass en eleng gehandelt huet. Et géifen aktuell keng Indicë ginn, dass hien Deel vun enger gréisserer Gruppéierung war, esou d'Sherri Onks vum FBI.