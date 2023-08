D'Resultat ass allerdéngs ëmstridden, an d'Oppositioun huet et direkt zeréckgewisen. International Observateuren hunn Ëmstänn vun Ofstëmmung kritiséiert.

Den Oppositiounskandidat Nelson Chamisa kéim der Walkommissioun no op 44% vun de Stëmmen.

Och am Parlament konnt sech d'Regierungspartei ZANU-PF virleefege Resultater no eng Majoritéit sécheren. Deemno dierft den Emmerson Mnangagwa eng zweet 5-Jores-Mandatszäit als President untrieden. Hie war 2017 als Nofollger vum laangjärege Staatschef Robert Mugabe un d'Muecht komm, dat an enger éischter Phas no engem Militärputsch.