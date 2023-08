Zu Washington hu sech e Samschdeg dausenden Mënschen versammelt, fir un dem Martin Luther King seng Ried "I Have a Dream" vu virun 60 Joer ze erënneren.

Vill fäerten, datt deen Dram an d'Aarbecht déi de King geleescht huet, op en neits a Gefor ass.

Ënnert anerem dem Martin Luther King säi Jong huet an enger Ried betount, datt en immens besuergt ass iwwert d'Direktioun an déi säi Land steiert - amplaz datt ee no vir géif goen, géif et sech éischter dono ufillen, wéi wann een zréck geet.

D'Demokratie, d'Walrechter an d'Rechter fir Fraen a Kanner misste protegéiert ginn an d'Waffegewalt en Enn fannen, huet hien nach betount.