Ee vu béide Männer soll den Enquêteuren no zouginn hunn, 5 Bränn geluecht ze hunn.

D'Bëschbränn a Griicheland hunn eleng am Nordoste vum Land Zéngdausenden Hektar Land zerstéiert. D'Pompjeeë kämpfen nach ëmmer géint zeg Feieren. Et sinn déi gréisste Bränn an der Geschicht vun der Europäescher Unioun.