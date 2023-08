No der Identifizéierung vun den 10 Affer vum Fligeraccident, géif feststoen, datt de Wagner-Chef dozou gehéiert.

Dat mellt déi russesch Noriichtenagence TASS a berifft sech op de staatlechen Ermëttlungscomité.

E Mëttwoch war de Privatfliger aus bis ewell onbekannte Grënn erofgefall. Déi zéng Leit am Fliger waren dobäi ëm d'Liewe komm. Mëttlerweil wieren all d'Leit identifizéiert, an et géif sech ëm genee déi 10 Leit handelen, déi op der Passagéierlëscht stoungen. Ënnert den Doudesaffer wier deemno och dem Prigoschin säi Stellvertrieder Dmitri Utkin.

Et gouf ëmmer nees Spekulatiounen, ob de Jewgeni Prigoschin wierklech sollt an deem Fliger gewiescht sinn, oder ob et eventuell souguer en Täuschungsmanöver war.

Wéi et dozou komm ass, dass de Fliger erofgefall ass, ass aktuell och nach ëmmer net gekläert. D'USA hate matgedeelt, dass si ausschléissen, dass de Fliger ofgeschoss gi wier. Deemno wier et eventuell eng Explosioun am Fliger selwer gewiescht. Dofir géifen och d'Iwwerreschter vum Fliger schwätzen, wéi verschidden Experten erkläert hunn.