E Samschdeg den Owend sinn an zwou Explosiounen un enger Flësseggas-Pompel bei der rumänescher Haaptstad Bukarest zwee Mënschen ëm d'Liewe komm.

56 Leit goufe bei dem déidleche Virfall blesséiert, esou datt Rumänien ëm Hëllef bei dem Traitement vun de Blesséierte gebieden huet. Däitschland, Éisträich an Norwegen hu sech schonn op den Opruff gemellt.

E Samschdeg den Owend goufen d'Pompjeeë bei d'Statioun an der Uertschaft Crevedia geruff, wou et no enger éischter Explosioun gebrannt huet. Bei der zweeter Explosioun, wou d'Secouriste schonn op der Plaz waren, goufen nieft 39 Pompjeeën och zwee Polizisten an zwee Gendaarme blesséiert. E 700 Meter grousse Radius ronderëm d'Tankstell misst evakuéiert ginn.

Déi zwee Doudesaffer waren den Autoritéiten no eng Koppel. De Mann hätt een Häerzinfarkt gehat, d'Fra wier a Folleg vun hire schwéiere Verbrennunge gestuerwen.

Wéi et zu den Explosioune komme konnt, ass bis ewell net gekläert. De Parquet ermëttelt. Den Autoritéiten no war d'Flësseggas-Pompel net a Betrib an hat och keng Betribsautorisatioun.