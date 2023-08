Viru genee 60 Joer huet de Martin Luther King seng legendär "I have a dream"-Ried zu Washington gehalen. Aus den USA ginn et donieft nach aner Noriichten.

Martin Luther King / Reportage Claudia Kollwelter

E sougenannte "Mugshot" vun engem President gouf et bis ewell an der Geschicht vun den USA net. D'Walkampf-Campagne vum Republikaner huet dovu profitéiert an d'Foto als Spendenopruff genotzt. Net manner wéi 7 Milliounen Dollar soll d'Ekipp gesammelt hunn an d'Foto op T-Shirten, Stickeren, Tasen a Pousteren drécke gelooss.

E Méindeg soll dann den Dag vu sengem Prozess och fixéiert ginn. Den Donald Trump ass ugeklot wéinst dem Versuch, d'Presidentiellen 2020 beaflosst ze hunn.

Den aktuellen US-President Joe Biden trëfft sech iwwerdeems e Méindeg mat den Organisateure vun de Protester vun 1963 a wäert un déi legendär Ried vum Martin Luther King "I have a dream" erënneren. Virum Lincoln Memorial hat de Martin Luther King deemools seng Visioune fir d'USA duergeluecht. De Weekend schonn hu sech zu Washington Dausende Mënsche versammelt, fir un d'Wierder vum Biergerrechtler ze erënneren a fir Gläichberechtegung ze demonstréieren. Ënnert anerem den eelste Fils vum King huet a senger Ried e Samschdeg betount, datt e sech Suerge mécht, a wéi eng Richtung d'USA sech beweegen. Et hätt een d'Gefill, sech net no vir, mee zréck ze beweegen.

Seng Enkelin Yolanda King sot, datt wa si haut mat hirem Bop schwätze kéint, et hir Leed géif doen, datt si nach ëmmer misst do sinn, fir säi Wierk ze vollzéien a säin Dram ëmzesetzen.

D'Ried vum Martin Luther King an d'Demonstratiounen an deem Kontext ziele bis haut zu de gréissten an aflossräichste Maniffe fir d'Striewen no Gläichberechtegung vu Leit mat schwaarzer Hautfaarf an der Geschicht vun den USA.