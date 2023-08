Déi gréng Familljeministesch Lisa Paus huet bis zu 12 Milliarden € gefuerdert, de liberale Finanzminister Christian Lindner wollt der nëmmen 2 virgesinn.

2,4 Milliarden Euro fir Leeschtunge fir Kanner! No méintelaangem Hin- an Hir tëschent FDP a Grüne huet d'däitsch Regierung elo en Accord fir déi sougenannte Kannergrondsécherung virgestallt. Dora gi Leeschtunge wéi d'Kannergeld, awer och Hëllefen am Bildungs- a Sozialberäich zentraliséiert ausbezuelt. Gestridde gouf awer notamment iwwert de Budget.

Déi gréng Familljeministesch Lisa Paus huet bis zu 12 Milliarden Euro gefuerdert, de liberale Finanzminister Christian Lindner wollt awer nëmmen 2 Milliarden Euro virgesinn. Fir Drock ze maachen, huet d'Lisa Paus nach viru Kuerzem e Gesetz fir Steiererliichterunge fir Betriber, d'"Wachstumschancengesetz", blockéiert. Elo ass d'Regierung sech also eens ginn op 2,4 Milliarden Euro, wann d'Kannergrondsécherung 2025 a Kraaft trëtt.

D'Ministere fir Famill, Finanzen a sozial Sécherheet Paus, Lindner an Heil sinn e Méindeg de Moien um 11 Auer virun d'Press getrueden, fir d'Detailer vum Accord virzestellen.

Der Familljeministesch Lisa Paus no géinge bis zu 5,6 Millioune Famillen a Kanner am Aarmutsrisiko méi séier, einfach an direkt d'Leeschtunge kréien, dorënner Milliounen, déi virdrun net wossten, wat si ze gutt hätten.

Duerch d'Reform gëtt et eng zentral Plattform a bürokratesch Barrière ginn ofgebaut, wouduerch z'erwaarden ass, datt méi Famille vun de Leeschtunge profitéiere wäerten. De Budget soll an deem Fall déi Joren duerno och nach weider kënnen an d'Luucht goen.

D'Leeschtunge ginn net generell gehéicht, ma eenzel Leeschtunge sollen no uewen adaptéiert ginn, sou d'Ministeren. D'Gesetzprojete sollen elo an der Regierung ausgeschafft ginn.