Wéi aus engem Rapport vum Institut fir Energiepolitik vun der Universitéit Chicago ervirgeet, ass Loftverschmotzung déi gréisst Menace fir d'Gesondheet.

Deemno soll d'Gefor nach méi grouss si wéi beim Alkohol oder beim Fëmmen. Géifen déi vun der Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) recommandéiert Grenzwäerter fir d'Belaaschtung duerch rénge Stëbs an der Loft agehale ginn, kéint déi duerchschnëttlech Liewenserwaardung ëm méi wéi 2 Joer klammen, heescht et an dem en Dënschdeg verëffentlechte Rapport.

Am schlëmmste wier d'Situatioun deemno a Südasien. Eleng am Bangladesch géif de WHO-Grenzwäert ëm dat 15-facht iwwerschratt ginn, an der indescher Haaptstad New Delhi esouguer ëm dat 25-facht. Positiv am Rapport ervirgehuewe gëtt China, wou d'Loftverschmotzung tëschent 2013 an 2021 ëm 42,3% reduzéiert gouf. Trotzdeem läit se ëmmer nach 6 mol iwwert deem vun der WHO recommandéierte Grenzwäert.

Dem Rapport no géifen déi Regioune mat der héchster Loftverschmotzung awer och déi mannst Mëttel zur Bekämpfung vun dëser kréien. Verwise gëtt op international Mechanisme wéi dem Global Fund, mat deem weltwäit HIV, Malaria an Tuberkulos bekämpft ginn. Esou Instrumenter misst et och fir d'Bekämpfung vu Smog ginn, dee beispillsweis an afrikanesche Länner wéi Kamerun oder der Demokratescher Republik Kongo déi duerchschnëttlech Liewenserwaardung méi staark reduzéiert wéi genannt Krankheeten.