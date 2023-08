D'Feier am Nordoste vu Griicheland, dat nach ëmmer brennt, ass Bréissel no déi gréisst Katastroph, déi jee an der Europäescher Unioun registréiert gouf.

Wéi et vum EU-Kommissiounsspriecher Balazs Ujvari en Dënschdeg heescht, hätt d'EU bal d'Hallschent vun hire Läschfliger an -helikopter mobiliséiert, fir am Kampf géint de Brand am Dadia-Nationalpark an der Géigend vun der Hafestad Alexandroupoli ze hëllefen.

11 Fliger an 1 Helikopter aus der EU-Flott wieren deemno a Griicheland geschéckt ginn. Donieft ënnerstëtzen eng 407 Pompjeeën aus der EU de Kampf géint d'Flamen. Zanter 11 Deeg scho probéieren d'griichesch Pompjeeën d'Feier am Naturschutzgebitt, dat e wichtege Liewensraum fir Gräifvullen an aner Déieren ass, ënner Kontroll ze bréngen. Ma och en Dënschdeg war de Brand nach ëmmer "ausser Kontroll". Déi duerchgoend Feierfront ass de Secouristen no bal zéng Kilometer laang.

Mat honnert Ween, sechs Fliger a véier Helikopter kämpft Griicheland vun zwou Säite géint d'Flamen.