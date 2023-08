No den ëmstriddene Walen d'lescht Woch am Gabun huet d'Arméi eegenen Aussoen no d'Regierung vum President Ali Bongo gestierzt.

E Grupp vun 12 Militär huet op der Tëlee annoncéiert, datt sinn d'Muecht am zentralafrikanesche Land iwwerholl hätten. D'Grenze géinge bis op Weideres zou bleiwen. Et hätt een eng irresponsabel an imprevisibel Gouvernance festgestallt déi d'sozial Kohesioun am Land a Fro gestallt huet an et wéilt een de Fridde verdeedegen, heescht et. D'Wale vum 26. August an hiert Resultat wieren annuléiert an all d'Institutiounen opgeléist. AFP-Journalisten hunn de Moie Schëss an der Haaptstad Libreville héieren, wéi d'Deklaratioun diffuséiert gouf. Just virun der Deklaratioun waren d'offiziell Walresultater verëffentlecht ginn, deemno wier de President Ali Bongo Odimba fir en 3. Mandat confirméiert ginn.