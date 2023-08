Fir Australien ass et en historesche Referendum, deen an d'Haus steet. Et geet ëm d'Rechter vun der indigeener Populatioun.

Sollt de Referendum positiv ausgoen, géifen d'Unerkennung vun den australeschen Urawunner an der Verfassung vum Land verankert ginn. Fir de Premier Anthony Albanese ass dëse Referendum eng eemoleg Chance, déi ee just eemol an enger Generatioun kritt.

All Australier muss bei dësem Referendum deelhuelen an d'Politik muss sech un d'Resultat, wat dobäi erauskënnt, halen. Sollt et ugeholl ginn, ass et déi éischte Kéier, datt déi australesch indigeen Populatioun an d'Verfassung opgeholl gëtt. Weider kréie si doduerch och e sougenannte "Voice to Parliament". Dat ass d'Recht, datt d'Politik déi indigeen Populatioun bei Gesetzer, déi d'Communautéit betreffen, zu Rot zitt.

Ëmfroen no sinn aktuell awer méi Australier géint dës Verännerung wéi dofir. Der "Nee"-Campagne no géif dës Verfassungsverännerung dem Ruff vum Land an der Welt schueden. "Mat Nee zu stëmme mécht d'Dier zou, fir weiderzekommen", sot den australesche Premier. Hie rifft dann d'Bierger op, fir d'Dier fir déi nächst Generatioun vun indigeenen Australier net zouzeschloen.

Déi australescher Urawunner si viru wuel 60.000 Joer op de Kontinent komm. Wéi déi éischt brittesch Siidler awer Enn vum 18. Joerhonnert an Australien koumen, hu si d'Awunner diskriminéiert an ënnerdréckt. A verschiddene Bundesstaaten an Territoiren haten d'Urawunner nach bis an d'60er-Jore vum leschte Joerhonnert kee Walrecht. An der Verfassung vun 1901 ginn d'Aboriginies an d'Torres-Strait-Insulaner net erwäänt.