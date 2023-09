150 Joer laang stoung Singapur ënnert brittescher Kolonialherrschaft. No der Onofhängegkeet 1963 ass den Inselstaat zu engem Wirtschaftszentrum gewuess.

Wéi Singapur 1867 an de britteschen Empire agegliddert gouf, ass eng grouss Zuel un Aarbechter aus China agewandert. Bis haut bilden d'Chinesen déi ethnesch Majoritéit am Land mam weltwäit zweetgréissten Hafen.

Wärend dem Zweete Weltkrich ass Singapur vum japanesche Keeserräich besat ginn. Besonnesch déi chineesesch Populatioun, där Kollaboratioun mat China virgehäit gouf, misst ënnert der brutaler Occupatioun duerch d'Japaner leiden. Beim sougenannte Sook Ching Massaker 1942 goufe vun der japanescher Arméi bis zu 50.000 Chineesen ermort. Och d'Situatioun vun der Versuergung war wärend der Occupatioun katastrophal a vill Mënsche sinn duerch Honger ëm d'Liewe komm.

Nom Krich krut Singapur ëmmer méi Autonomie zougestanen. Groussbritannien huet d'Kontroll iwwer d'Insel zwar nees iwwerholl, allerdéngs war d'Positioun vun der Kolonialmuecht wéinst dem wirtschaftlechen Néiergang am eegene Land an der Onfäegkeet, déi japanesch Invasioun ofzewieren, geschwächt. Ma och generell konnt een an de Kolonië vun den europäesche Muechten erliewen, datt nationalistesch Bestriewungen ëmmer méi staark goufen.

Ënnert dem éischte Premierminister vu Singapur, dem Lee Kuan Yew, huet Singapur den 1. September 1963 de Schrëtt an d'Onofhängegkeet vu London gewot, nodeems e Joer virdru ronn 70 % vun der Populatioun an engem Referendum fir dës gestëmmt hat. Dës Onofhängegkeet war ufanks allerdéngs nach eng Federatioun mat Malaysia, wat sech 1957 vum britteschen Empire lassgeléist hat. Den Zesummeschloss huet nëmmen 2 Joer gehalen. Ethnesch a politesch Tensiounen tëschent eenzele Bevëlkerungsgruppen, respektiv béide Staaten, huet 1965 Singapur dozou beweegt, d'Federatioun nees ze verloossen an en eegestännege Staat ze ginn. Streng gesinn, misst d'Onofhängegkeet vu Singapur also op den 9. August 1965 datéiert ginn.

© AFP/Peter PARKS

Vun de 70er Joren un ass et Singapur gelongen, ee vun de wirtschaftlech stäerkste Staaten an Asien ze ginn, wat eng Rei Grënn huet: Zur Zäit vu senger Onofhängegkeet war Singapur eent vun de wéinege politesch stabille Länner aus der Regioun, firwat vill westlech Entreprisë scho fréi ugefaangen hunn, do z'investéieren. Haut sinn dat besonnesch eng ganz Rei Hightech-Entreprisen. An och déi immens effektiv Moossname géint Korruptioun droen dozou bäi, datt déi wirtschaftlech Situatioun vum Inselstaat bis haut ausseruerdentlech gutt ass. Am Korruptiouns-Perceptiouns-Index vun Transparency International beleet Singapur 2022 déi 5. vun insgesamt 180 Plazen.

Wéinst senger autoritärer Regierung steet d'Land allerdéngs och dacks an der Kritik. Vill Mënscherechtsorganisatioune berichte reegelméisseg iwwer déi massiv Aschränkunge wat Biergerrechter, Meenungs- an Demonstratiounsfräiheet ugeet. A Saache Pressefräiheet steet Singapur am Ranking vun der ONG Reporter ouni Grenzen op der 129. vun 180 Plazen.

Ma och d'Justiz ass am Land, wat vun enger eenzeger Partei, der People's Action Party (PAP), regéiert gëtt, extreem streng an onbaarmhäerzeg. Fëmmen am ëffentleche Raum, wéi och d'Knae vu Knätsch ass beispillsweis streng verbueden. Vandalismus kann duerch Schléi mat engem Bengel an Drogenhandel esouguer mam Doud bestrooft ginn. Bis 2022 war och Homosexualitéit strofbar.