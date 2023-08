Nom Putsch am Gabun huet d'Militär de Chef vun der Presidentegard, de Brice Clotaire Oligui Nguema, als Iwwergangspresident designéiert.

Fir wéi laang ass onkloer.

Bei der Populatioun schéngt d'Ofsetze vum laangjäregen, autokratesche President Ali Bongo Ondimba éischter gutt unzekommen. Op de Stroosse vu Libreville gouf e Mëttwoch gefeiert. D'Famill Bongo Ondimba war iwwer 50 Joer un der Muecht, 2009 hat den Ali Bongo säi Papp als President ofgeléist.

D'Famill kritt scho laang Korruptioun virgeworf, si géing sech beräicheren, wärend d'Populatioun vum Ueleg-räiche Land an Aarmut lieft. Un der Legitimitéit vun de Walen, déi de President sortant gewonnen hat, gëtt staark gezweiwelt.

International verurteelen ënnert anerem d'Afrikanesch Unioun an d'Vereenten Natiounen, datt de Militär d'Muecht u sech gerappt huet. Däitschland a Frankräich hu sech EU-intern fir Sanktioune géint d'Putschisten agesat. Och wann et legitim Kritik un de Wale vun e Samschdeg gëtt, wier et net um Militär mat Gewalt an de politesche Prozess anzegräifen, heescht et zum Beispill vu Berlin.

De Putsch am Gabun géing sech vun anere Coupen, wéi rezent am Niger, ënnerscheeden. Dat sot den EU-Chefdiplomat Josep Borrell en Donneschdeg de Moien zu Toledo a Spuenien virun enger informeller Reunioun vun den Ausseminister, wou Sanktioune géint den Niger um Ordre du Jour stinn. Natierlech wiere Militärcoupe keng Léisung, mee et dierft een och net vergiessen, datt et am Gabun Wale mat ganz villen Irregularitéite gouf. Et géing fir den Ament keng Pläng ginn, fir Evakuatiounen aus Gabun z'organiséieren. D'Situatioun wier fir den Ament roueg, et géing een aktuell keng Gefor gesinn.