Am Quartier Marzahn-Hellersdorf ass en Depot fir Maschinnendeeler a Pabeier a Brand geroden. Eng 150 Pompjeeë kämpfen zanter der Nuecht géint d'Flamen.

Aktuell géingen d'Secouristen d'Hal "just vu bausse läschen a probéiere se kontrolléiert ofbrennen ze loossen", huet e Spriecher vun de Berliner Pompjeeën erkläert. D'Ursaach fir d'Feier wier bis ewell net bekannt. Et wier awer kee blesséiert ginn.

Wéinst der Damp-Gas-Wollek, déi sech vum Südwesten an den Nordosten ausbreet, sinn d'Awunner opgeruff, d'Fënsteren an d'Dieren zouzemaachen an d'Ventilatioun a Klimaanlagen auszemaachen. D'Lagerhal läit awer an enger Industriezon, wou et keng Wunnhaiser gëtt.

De Brand war en Donneschdeg de Moie scho vu wäitem ze gesinn. D'Pompjeeën, déi mat zwee Ween mat Dréileeder am Asaz waren, hu sech haaptsächlech beméit d'Nopeschgebaier virun de Flamen ze schützen. Mat engem Helikopter mat Wäermebildkamera gouf d'Lag stänneg iwwerwaacht. Géint 8 Auer war d'Situatioun dem Spriecher vun de Pompjeeën no nach net ënner Kontroll, ma d'Situatioun wier awer iwwersiichtlech. Och den Damp wier antëscht nees méi wäiss ginn.