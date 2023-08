D'Energiepräisser si manner staark zeréckgaangen, ewéi déi Mount virdrun. D'Inflatioun an der Eurozon bleift am August stabel bei 5,3 Prozent.

Den aktuellen Taux bleift däitlech iwwer dem Zil vun 2 Prozent, ass awer wäit ewech vum Inflatiouns-Pic aus dem leschten Hierscht. Am Oktober zejoert gouf et iwwer 10 Prozent Inflatioun. Eurostat no louch de Lëtzebuerger Taux fir de Mount August bei 3,5 Prozent. Déi nidderegst Präisdeierecht gouf et an der Belsch (2,4 Prozent) an a Spuenien (2,4 Prozent). Déi héchst Inflatioun gouf iwwerdeems an der Slowakei (9,6 Prozent) an a Kroatien (8,5 Prozent) notéiert.